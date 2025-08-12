Emily in Paris sbarca a Venezia, il ‘caso casting’: come devono essere le comparse

(Adnkronos) –
Emily in Paris sbarca a Venezia per le riprese della quinta stagione. E la Laguna si prepara a trasformarsi in un vero set cinematografico internazionale: la produzione targata Netflix è alla ricerca di oltre 500 comparse per girare alcune scene nel cuore della città. Ma l'annuncio dei casting, disponibile sul sito attoricasting.it – che "si occupa di ricevere, scremare e verificare tutte le news sui casting, indicando modalità, luogo, data e ora in cui verranno svolti i provini" – ha già acceso le prime polemiche. A sollevare le critiche sono i requisiti richiesti: "La produzione cerca volti nuovi e affascinanti, con un aspetto curato e fisico asciutto. Per le donne è richiesta una taglia compresa tra la 38 e la 42, mentre per gli uomini tra la 46 e la 52. La selezione è aperta a persone di tutte le età, purché in linea con le caratteristiche fisiche richieste”. Una selezione che impone standard fisici precisi, tanto che ci sono ancora molti posti liberi. L’annuncio invita gli aspiranti che vorranno partecipare ai casting di inviare una foto a mezzo busto. Il set, inoltre riporta l’annuncio, toccherà alcune delle location più suggestive della città, da Campo Santi Giovanni e Paolo, passando per San Francesco della Vigna fino ai dintorni delle Gallerie dell’Accademia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
