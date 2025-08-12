Elezioni regionali Toscana, al voto il 12 e 13 ottobre

(Adnkronos) – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato oggi, martedì 12 agosto, il decreto di indizione delle elezioni regionali. Le elezioni si terranno il 12 e 13 ottobre. Lo rende noto il portavoce di Giani, Bernard Dika. "Il 12 e 13 ottobre 2025 la Toscana andrà al voto – ha scritto Giani sui social -. La Toscana, da sempre terra di libertà e democrazia, continuerà a scrivere la sua storia con la partecipazione di tutti, difendendo i valori che ci contraddistinguono", conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
