Donna investita e uccisa a Milano, Salvini: “Radere al suolo il campo rom”

(Adnkronos) – Sono stati rintracciati in un campo rom i 4 ragazzini, tra gli 11 e i 13 anni, che hanno investito e ucciso con un'auto rubata la 71enne Cecilia De Astis a Milano. I giovani, di origini bosniache e nati tutti in Italia, sono stati trovati all'interno di un accampamento abusivo di nomadi in via Selvanesco, non lontano dal luogo della tragedia. E immediatamente si accende il dibattito politico con il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che su X chiede di "sgomberare subito, e poi radere al suolo", il campo rom. "Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un'auto pirata, rubata e guidata, come riportano le cronache, da quattro minorenni rom – si legge nel post –. Se quanto riportato dai giornali rispondesse al vero, sarebbe pazzesco. Campo rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo “genitori” da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete??? Una preghiera per la povera Cecilia". Il post scatena subito la reazione del leader di Azione, Carlo Calenda, che risponde a stretto giro: "Io sono favorevole allo sgombero di tutti i campi Rom. Non ho capito però perché lo chiedi al Sindaco e non al Ministro degli Interni. Mi sembra una presa per i fondelli dei cittadini per ragione di propaganda politica. Il che è fondamentalmente l'unica cosa che fai nella vita". Sulla stessa linea di Salvini, il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Milano, Simone Orlandi: "Quanto emerso dalle indagini conferma l’assoluta gravità della situazione: quattro minori, tra gli 11 e i 13 anni, residenti in un campo rom abusivo, sono stati individuati e fermati dalla Polizia locale dopo aver investito e ucciso una donna con un’auto rubata a turisti francesi”. “Come Fratelli d’Italia ribadiamo con forza che Milano non può essere teatro di zone franche in cui la legalità è sospesa. Il modello Milano del sindaco Sala mostra i suoi limiti proprio in queste drammatiche dinamiche: criminalità infantile, insediamenti abusivi e totale assenza di controllo”. La nota di Fratelli d'Italia si conclude con la richiesta di sgombero "immediato e definitivo di tutti gli accampamenti abusivi in città, perché non esistono luoghi al di fuori della legge. Milano deve essere governata: chi è fuori dalle regole deve essere perseguito, non ignorato o peggio difeso". Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si tratta di una "tragedia che non può rimanere impunita. I responsabili sono stati rintracciati: secondo le prime notizie stampa hanno tutti tra gli 11 e i 14 anni. Assurdo. Sono stati fermati all'interno di un campo rom di Milano. Le forze dell'ordine stanno perquisendo le loro abitazioni. Cecilia De Astis è stata travolta da un'auto rubata lanciata a tutta velocità. Non è un “incidente”. È il frutto di una catena di illegalità, arroganza e impunità che parte da lontano e che non può più essere tollerata", si l egge su Facebook. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
