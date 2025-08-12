(Adnkronos) –
Francesca Vaccaro e Leonardo Pieraccioni si prendono gioco di Carlo Conti. È bastata una foto condivisa sui social dalla moglie del conduttore televisivo a scatenare una gag esilarante. “Qualcuno riesce a vederlo? Perché comincia ad essere difficile”, scrive Francesca postando uno scatto in cui Carlo, in giardino al tramonto, è intento a leggere un libro. La didascalia allude al fatto che con l'abbronzatura il marito si confonde quasi con lo sfondo. A rincarare la dose ci ha pensato Leonardo Pieraccioni, amico di lunga data di Carlo Conti: “Ma vi rendete conto? Ormai è nero mimetico! Aiutiamo la moglie Francesca Vaccaro a ritrovarlo prima che faccia buio, lo cerca da stamani!”. E come se non fosse abbastanza, l'attore ha aggiunto un'altra frecciata ironica: “Di notte lo perdi. Mettigli un collare con un numero di telefono”, ha aggiunto, riferendosi direttamente a Francesca. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Carlo Conti sparisce…nel tramonto, l’ironia della moglie Francesca e di Pieraccioni
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.