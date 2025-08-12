Agosto Corcianese 2025: il via il 13 agosto con il premio a Igor Righetti e i 50 anni dei Menestrelli

Corciano si prepara ad accogliere la 61esima edizione dell’Agosto Corcianese, che apre i battenti il 13 agosto e per cinque giornate anima il borgo con musica, momenti di riflessione, rievocazioni storiche e appuntamenti di prestigio. Tra questi spicca il Premio Umbria del Cuore, ideato da Annalia Sabelli Fioretti, che in questa edizione viene conferito al giornalista e conduttore Rai Igor Righetti.

Gli organizzatori sottolineano come il 2025 rappresenti un anno particolarmente significativo grazie al 50esimo anniversario del gruppo di musica medievale Menestrelli di Corciano. Alessandra Tiroli, della Pro Loco Corcianese, ricorda che il gruppo, fondato e coordinato dal flautista Giovanni Brugnami nel 1976 proprio nell’ambito dell’Agosto Corcianese, è formato da amatori e musicisti esclusivamente locali. Ne evidenzia la longevità, definendolo l’ensemble di musica antica più duraturo dell’Umbria, e sottolinea come alla formazione originaria e al nucleo storico si affianchino giovani musicisti appassionati di repertori medievali, a testimonianza di un’eredità viva e proiettata al futuro.

I Menestrelli spiegano che la loro attività, da sempre fondata su una rigorosa ricerca documentaria e sull’uso di strumenti fedelmente ricostruiti, celebra l’anniversario con due appuntamenti distinti. Il primo, come da tradizione, è quello delle Serenate de I Menestrelli, previste al calare della sera del 13 agosto tra le vie del borgo medievale. L’evento, legato storicamente all’antivigilia dell’Assunta, propone musiche gioiose e struggenti, canti e danze capaci di ricreare atmosfere romantiche e coinvolgenti, con un finale all’insegna di dolci e vino.

Il secondo appuntamento è fissato per il 16 agosto alle 21, nella chiesa duecentesca di San Francesco, con il concerto Quinquaginta Annos “Veris dulcis in tempore”. Il gruppo lo presenta come un omaggio alla celebre raccolta medievale dei Carmina Burana, con canti goliardici che spaziano da inni bacchici a componimenti amorosi, fino a parodie liturgiche dal tono provocatorio.

Il programma della giornata inaugurale del 13 agosto prevede alle 18, in piazza Doni, l’apertura ufficiale della manifestazione con la partecipazione di Igor Righetti, che viene intervistato dal direttore del Corriere dell’Umbria Sergio Casagrande e dal giornalista Riccardo Marioni, prima di ricevere il Premio Umbria del Cuore. L’incontro si conclude con la proiezione del trailer del docufilm di Righetti Alberto Sordi secret, già vincitore del premio “Anna Magnani”.

Alle 20 è prevista l’apertura della Taverna del Duca, mentre alle 21.30, nel centro storico, iniziano le Serenate dei Menestrelli. Per il cinquantenario, l’appuntamento propone una serata interamente dedicata alla vita, all’amore e alla danza, con musiche dirette da Brugnami, testi di Francesca Angeli interpretati da Chiara Mancini e Francesca Caprai, coreografie di Elisa Zucchetti e Nandhan Molinaro, scenografie curate da Antonella Parlani e il coordinamento di Antonietta Battistoni e Chiara Donà, con la partecipazione di danzatori corcianesi.

Gli organizzatori ricordano inoltre che anche per questa edizione è disponibile la web app consultabile da smartphone senza necessità di installazione, contenente programma aggiornato, menù della Taverna del Duca e mappa del borgo.

La manifestazione è organizzata dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese con il Comune di Corciano, il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo BCC Iccrea e di numerose realtà imprenditoriali.

