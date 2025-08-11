(Adnkronos) – Il virus West Nile continua a colpire in provincia di Caserta. Confermata oggi l'ottava vittima: un 83enne. Lo apprende l'Adnkronos Salute da fonti sanitarie. Ieri mattina l'ottavo decesso nel Lazio. Un uomo di 80 anni, residente ad Aprilia, è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, con altre patologie, era ricoverato da circa tre settimane presso il nosocomio pontino. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
West Nile, confermata ottava vittima in provincia di Caserta
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.