lunedì 11 Agosto 2025
Venezia, bimbo di 6 anni disperso in mare: ricerche in corso

(Adnkronos) – L'elicottero e i sommozzatori dei vigili del fuoco sono impegnati dal pomeriggio di oggi nelle ricerche di un bambino di 6 anni disperso nel mare davanti al campeggio a Cavallino Treporti, vicino Venezia, dove si trova in vacanza con la famiglia. A dare l'allarme la mamma, che era con lui.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

