Milano, precipita dal secondo piano di un hotel: grave una 30enne

(Adnkronos) – Una donna di 30 anni è precipitata dal secondo piano di un hotel di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Il fatto è avvenuto alle 4.30 di questa mattina. Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della squadra mobile e del commissariato Cinisello Balsamo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)