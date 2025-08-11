Fano, incendio nella zona industriale. Enorme nube di fumo nero

(Adnkronos) – Grosso incendio è scoppiato, oggi lunedì 11 agosto, nella zona industriale di Fano nelle Marche. L'enorme nube nera sovrasta la 'Carbon Line', un'azienda specializzata nel settore navale, che si trova in via Papiria. "Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine" scrive sui social il sindaco Luca Serfilippi. "Tutto il personale presente all’interno è stato evacuato. Un dipendente dell’azienda è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo". Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, ambulanze e protezione civile. Le autorità consigliano di tenere le finestre chiuse ed evitare di raccogliere frutta e verdura anche nelle zone limitrofe. "Attualmente i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme" informa il primo cittadino. "In via precauzionale si raccomanda a tutta la cittadinanza di mantenere chiuse finestre e porte, disattivare gli impianti che prelevano aria dall’esterno come sistemi di aerazione e condizionatori, trattenere in casa, se possibile, gli animali domestici e da affezione e non raccogliere prodotti alimentari o colture da orti e terreni nelle zone vicine. Sono in corso accertamenti da parte di Arpam per verificare l’eventuale tossicità dei fumi della combustione. È stato attivato il Centro operativo comunale per il coordinamento delle operazioni e dell’assistenza alla popolazione. Sui social i cittadini, in particolare quelli della vicina San Costanzo, condividono le immagini delle fiamme sopra l'azienda, commentando che "per fortuna" quasi tutti "i lavoratori erano a casa", uno solo come raccontato dal sindaco è in codice giallo, ma "la ditta è semidistrutta". Sui social i cittadini, in particolare quelli della vicina San Costanzo, condividono le immagini delle fiamme sopra l'azienda, commentando che "per fortuna" quasi tutti "i lavoratori erano a casa", uno solo come raccontato dal sindaco è in codice giallo, ma "la ditta è semidistrutta". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)