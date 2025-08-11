(Adnkronos) – Voli regolari all'aeroporto di Catania dopo la colata lavica a tremila metri dell'Etna, avvenuta con l'apertura di una nuova bocca effusiva sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso, stando alle indicazioni dei geofisici, si è mosso in direzione sud. L'aeroporto di Catania resta aperto, anche se l'allerta sui voli rimane. L'apertura della nuova bocca effusiva è stata resa nota ieri dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. Durante la mattinata di domenica 10 agosto è stata segnalata la presenza di una colata di lava a quota 3000 metri circa, sul versante meridionale della Bocca Nuova. Il flusso lavico, diretto verso Sud, è stato oggetti di rilievi sul terreno del personale Ingv. Da un punto di vista sismico non sono state segnalate variazioni di rilievo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Etna, colata di lava a 3000 metri: voli regolari all’aeroporto di Catania
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.