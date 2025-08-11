spot_img
lunedì 11 Agosto 2025
spot_img

Dazi Usa, Cnbc: “Trump proroga di 90 giorni tregua con Cina”

adn-ultimora
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che proroga la tregua con la Cina per altri 90 giorni. Lo ha riferito alla 'Cnbc' un funzionario della Casa Bianca a poche ore della scadenza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie