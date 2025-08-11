(Adnkronos) – Il ministero della Salute ha richiamato 4 lotti di friarielli di due marchi, tutti provenienti dallo stesso stabilimento, per ''sospetto rischio contaminazione botulino''. I due marchi sono Bel Sapore e Vittoria, prodotti tutti a Scafati nel Salernitano. Il dicastero nel documento pubblicato chiede, inoltre, il ''ritiro prodotto eventualmente in giacenza''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Botulino, richiamo del Ministero per 4 lotti di friarielli
