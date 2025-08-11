(Adnkronos) – Salgono a 10 gli indagati dalla procura di Paola, diretta da Domenico Fiordalisi, in relazione al grave episodio di intossicazione da botulino che si è verificato a Diamante, dove due persone sono morte dopo aver mangiato un panino in un food truck. Oggi sul registro degli indagati è stato iscritto infatti anche un medico del 118. Nell'inchiesta si ipotizzano a vario titolo i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Oltre alle due vittime, altre 14 persone sono ricoverate per intossicazione alimentare da botulino all'ospedale Annunziata di Cosenza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Botulino, casi a Diamante: salgono a 10 indagati. C’è anche medico del 118
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.