Botulino, casi a Diamante: salgono a 10 indagati. C’è anche medico del 118

lunedì 11 Agosto 2025
(Adnkronos) – Salgono a 10 gli indagati dalla procura di Paola, diretta da Domenico Fiordalisi, in relazione al grave episodio di intossicazione da botulino che si è verificato a Diamante, dove due persone sono morte dopo aver mangiato un panino in un food truck. Oggi sul registro degli indagati è stato iscritto infatti anche un medico del 118.  Nell'inchiesta si ipotizzano a vario titolo i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Oltre alle due vittime, altre 14 persone sono ricoverate per intossicazione alimentare da botulino all'ospedale Annunziata di Cosenza.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

