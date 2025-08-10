(Adnkronos) –
Piovono critiche su Dusan Vlahovic, sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante serbo ha giocato oggi, domenica 10 agosto, nell'amichevole vinta dai bianconeri per 2-1 contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund. Vlahovic, inizialmente in panchina, è entrato nel corso del secondo tempo, ma si è reso protagonista dell'ennesima prestazione opaca, che ha animato ancora di più il dibattito intorno al suo futuro. In particolare, i tifosi bianconeri stanno criticando fortemente su X un'azione in cui Vlahovic riceve palla al limite dell'area, si rialza dopo un contrasto con un avversario, si gira e calcia in porta. Ma invece di inquadrare i pali di Kobel, la sua conclusione esce sbilenca e lontanissima dalla porta del Dortmund. "È triste da vedere", scrive un tifoso, "semplicemente patetico", gli fa eco un altro. "Ancora peggio del tiro è constatare quanto sia egoista. Avrebbe potuto servire Miretti che si sarebbe trovato davanti al portiere", continua un altro tifoso. E ancora: "perché non l'ha passata?", "horror show". I tifosi della Juventus, insomma, hanno ormai scaricato Vlahovic, in attesa dell'offerta giusta per lasciare Torino. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Atletica, Doualla trascina la staffetta 4×100 all’oro. Trionfi anche nel salto triplo e nei 110 ostacoli
Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi si scatenano
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.