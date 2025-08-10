spot_img
domenica 10 Agosto 2025
spot_img

Turchia, terremoto magnitudo 6.1 a ovest

adn-ultimora
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Una forte scossa di terremoto, superiore a 6 di magnitudo, è stata registrata nell'ovest della Turchia oggi domenica 10 agosto. Lo hanno riferito i media locali.  Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Anadolu, l'ente turco per i disastri e le emergenze (Afad) ha indicato che l'epicentro della scossa di magnitudo 6.1 è stato localizzato nel distretto di Sindirgi, nella provincia di Balikesir. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie