Napoli-Sorrento 4-0, doppietta Lukaku nell’amichevole

(Adnkronos) – L'amichevole estiva tra Napoli e Sorrento finisce con un netto 4-0. A segnare le reti azzurre Lucca al 12', McTominay al 21' mentre nel secondo tempo Lukaku -entrato un quarto d'ora prima della fine dei 90 minuti- tocca per ultimo una palla scagliata da Hasa e segna al 75', replicandosi dieci minuti dopo su assist di Zanoli. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
