spot_img
domenica 10 Agosto 2025
spot_img

Crystal Palace-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

adn-ultimora
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Primo trofeo della nuova stagione in Inghilterra. Oggi, domenica 10 agosto, Liverpool e Crystal Palace si sfidano, ovviamente a Wembley, nel prestigioso Community Shield, l'equivalente della nostra Supercoppa italiana. La sfida infatti mette di fronte i Reds, vincitori dell'ultima Premier League, e le Eagles, che a sopresa hanno trionfato in FA Cup battendo in finale il Manchester City di Guardiola.  La sfida tra Liverpool e Crystal Palace è in programma oggi, domenica 10 agosto, alle 16 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Wharton, Sosa; Eze, Sarr; Mateta. All. Glasner 
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike. All. Slot  Crystal Palace-Liverpool non sarà trasmessa in diretta televisiva da nessuna emittente in Italia. Il match non sarà visibile nemmeno in streaming.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie