(Adnkronos) – Primo trofeo della nuova stagione in Inghilterra. Oggi, domenica 10 agosto, Liverpool e Crystal Palace si sfidano, ovviamente a Wembley, nel prestigioso Community Shield, l'equivalente della nostra Supercoppa italiana. La sfida infatti mette di fronte i Reds, vincitori dell'ultima Premier League, e le Eagles, che a sopresa hanno trionfato in FA Cup battendo in finale il Manchester City di Guardiola. La sfida tra Liverpool e Crystal Palace è in programma oggi, domenica 10 agosto, alle 16 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Wharton, Sosa; Eze, Sarr; Mateta. All. Glasner
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike. All. Slot Crystal Palace-Liverpool non sarà trasmessa in diretta televisiva da nessuna emittente in Italia. Il match non sarà visibile nemmeno in streaming. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Crystal Palace-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
