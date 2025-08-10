(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a Cannero Riviera, comune sul Lago Maggiore, nella provincia di Verbania Cusio Ossola. Soccorso dal 118 in via Marconi, la notte scorsa verso l'una, il giovane è stato portato in codice rosso in ospedale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Coltellate a 17enne sul Lago Maggiore, il ragazzo in gravi condizioni
