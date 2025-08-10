Borussia Dortmund-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

La Juventus scende in campo in amichevole. La squadra bianconera sfida oggi, domenica 10 agosto, il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund in uno degli ultimi test prima dell'inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto. Tudor si aspetta indicazioni importanti dalla sua squadra, dopo aver pareggiato con la Reggiana nell'unica altra amichevole di questa preparazione estiva, iniziata in ritardo per il Mondiale per Club, dove la Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale dal Real Madrid. La sfida tra Borussia Dortmund e Juventus è in programma oggi, domenica 10 agosto, alle ore 17.30. Ecco le probabili formazioni:

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Mané, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson; Beier, Guirassy, Bellingham. All. Kovac

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor Borussia Dortmund-Juventus sarà trasmessa indiretta televisiva e in esclusiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma potrà essere seguita anche in chiaro, ma in differita, sul NOVE alle 21.30. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn e sul sito web del NOVE.