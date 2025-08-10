Antonio Banderas compie 65 anni: “Se mi fermo muoio”

(Adnkronos) – Compie oggi 65 anni ma non ha nessuna intenzione di andare in pensione, Antonio Banderas "altrimenti – dice in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo 'El Pais' – muoio". "Quando avevo 20 anni, pensavo che le persone anziane di 65 anni camminassero con un bastone", prosegue l'attore spagnolo e "una volta, a 65 anni, si andava in pensione. Ora non più. E io forse faccio cose che non dovrei fare", sottolinea l'interprete de 'La maschera di Zorro', 'Philadelphia' e 'Intervista col vampiro', che nel 2017 ha avuto un infarto. "Ma i medici – rassicura – dicono che sto bene e che posso fare tutto ciò che voglio". L'attore ha rivelato di aver recentemente iniziato dei corsi di musica e di essersi comprato un pianoforte. "Credo di far parte di quelle gente che muore se si ferma. Faccio un lavoro che amo: è la fortuna della mia vita", ribadisce nell'intervista pubblicata in occasione del suo compleanno. Banderas, che ha iniziato a recitare all'inizio degli anni '80, continua a gestire il teatro che ha aperto nel 2019 nella sua città natale di Málaga, nel sud della Spagna. Ha trascorso parte dell'estate a Boston girando il biopic sul leggendario chef americano Anthony Bourdain, intitolato 'Tony', prima di spostarsi nelle Isole Canarie per lavorare a un thriller, "Above and Below". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
