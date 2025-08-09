(Adnkronos) – Vasto incendio sul Vesuvio. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di ieri nei boschi di Terzigno, interessando il versante del Monte Somma del Parco Nazionale, e precisamente i territori comunali di Terzigno e Ottaviano, raggiungendo quota 1.050 metri, come si legge sul sito del Parco Nazionale del Vesuvio. Al lavoro, dalle prime luci dell’alba, 6 Canadair della flotta aerea nazionale antincendi, provenienti da diverse regioni e al lavoro. Il vastissimo rogo sta interessando più fronti e la Protezione civile in una nota comunica che insieme alla flotta di Stato, sull’incendio stanno operando anche i mezzi aerei della flotta regionale. Nella serata di ieri la Prefettura di Napoli ha attivato il Tavolo di Monitoraggio con due riunioni straordinarie. Sono state attivate squadre a terra che hanno lavorato anche nelle ore notturne, mentre le operazioni sono riprese questa mattina alle 5, con l’impiego dei mezzi aerei. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Vesuvio in fiamme, vasto incendio nel parco nazionale: operativi 6 Canadair
