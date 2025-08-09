(Adnkronos) – "Il monumento è in salvo. Non ci sono fiamme vive. Non sarà una catastrofe". Lo ha assicurato il sindaco di Cordova, José María Bellido, parlando dell'incendio divampato nella storica cattedrale della città del sud della Spagna. L'edificio, patrimonio mondiale Unesco, è conosciuto come 'La Mezquita', poiché un tempo era la Grande Moschea di Cordova. Il sindaco ha dichiarato che l'incendio è stato domato in tarda serata, come riportato dal quotidiano El Pais. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Leeds-Milan, oggi amichevole per i rossoneri: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Spagna, domato incendio ex moschea Cordova: “Monumento è salvo”
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.