spot_img
sabato 9 Agosto 2025
spot_img

Palermo, tragedia a Mondello: giovane muore colpito da elica gommone

adn-ultimora
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Un giovane è morto, colpito dall'elica del gommone, su cui si trovava insieme ad alcuni amici a Mondello nel Palermitano. Ferito gravemente, il ragazzo è stato soccorso, ma è morto poco dopo l'arrivo del 118. Sul posto sono intervenuti polizia e capitaneria di porto.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie