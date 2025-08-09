Palermo, tragedia a Mondello: giovane muore colpito da elica gommone

(Adnkronos) – Un giovane è morto, colpito dall'elica del gommone, su cui si trovava insieme ad alcuni amici a Mondello nel Palermitano. Ferito gravemente, il ragazzo è stato soccorso, ma è morto poco dopo l'arrivo del 118. Sul posto sono intervenuti polizia e capitaneria di porto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)