(Adnkronos) – Arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico Starnone. Era stato colpito da 'Red Notice' Interpol, in quanto ricercato per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con le aggravanti connesse a due distinti tentativi di importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica. A carico di Starnone è stata già emessa una sentenza di condanna a 5 anni e mezzo per reati di droga. L'uomo è stato catturato mentre si trovava in un appartamento nel quartiere residenziale di Cali, capoluogo del dipartimento Valle del Cauca. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
‘Ndrangheta, arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico Starnone
