(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, sabato 9 agosto, la squadra di Massimiliano Allegri affronta il Leeds in amichevole a Dublino. Per i rossoneri, test contro una neopromossa in Premier League, dopo le prime convincenti uscite estive contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory. Grande attesa per vedere in campo i nuovi acquisti, su tutti Luka Modric e Ardon Jashari. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Leeds-Milan in tv e streaming
. Ecco le probabili formazioni dell'amichevole di oggi tra Milan e Leeds, in programma alle 16:
Leeds (4-2-3-1) Darlow; Byram, Bijol, Rodon, Bogle; Ampadu, Gruev; Tanaka, Harrison, Gnonto; Nmecha. All. Farke
Milan (4-3-3) Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Ricci, Modric; Saelemaekers, Gimenez, Leao. All. Allegri L'amichevole di oggi sabato 9 agosto tra Milan e Leeds sarà visibile in diretta su Dazn, per gli abbonati. Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Leeds-Milan, oggi amichevole per i rossoneri: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Leeds-Milan, oggi amichevole per i rossoneri: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, sabato 9 agosto, la squadra di Massimiliano Allegri affronta il Leeds in amichevole a Dublino. Per i rossoneri, test contro una neopromossa in Premier League, dopo le prime convincenti uscite estive contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory. Grande attesa per vedere in campo i nuovi acquisti, su tutti Luka Modric e Ardon Jashari. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Leeds-Milan in tv e streaming
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.