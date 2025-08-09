(Adnkronos) –
Ha accoltellato la moglie in strada ad Avezzano poco prima dell'una della notte scorsa colpendola più volte al torace e alle braccia. La donna, macedone di 42 anni ma residente a Luco dei Marsi, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Avezzano, dove è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva. L'uomo, anche lui macedone di 47 anni, è stato invece rintracciato intorno alle 4.40 della mattino dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma a bordo della sua auto ferma in viale Palmiro Togliatti. I carabinieri hanno quindi eseguito il fermo di indiziato di delitto e lo hanno trasportato in carcere a Regina Coeli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Muore in un incidente mentre va a ritirare premio Gratta e Vinci: soldi riscossi e consegnati a famiglia
L’Aquila, accoltella la moglie in strada ad Avezzano: fermato a Roma
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.