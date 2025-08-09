spot_img
sabato 9 Agosto 2025
Colonia-Atalanta, oggi amichevole per la Dea: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L'Atalanta torna in campo in amichevole. Oggi, sabato 9 agosto, la squadra di Ivan Juric affronta il Colonia nel penultimo test pre-campionato dell'estate. Altra sfida 'internazionale' per i nerazzurri che, prima della vittoria di pochi giorni fa contro il Monza, avevano affrontato (e battuto) il Lipsia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e

streaming
.  Ecco le probabili formazioni della partita tra Colonia e Atalanta, con calcio d'inizio alle 15.30:  
Colonia (4-3-3) Schwabe; Sebulonsen, Schmied, Hubers, Paqarada; Johanesson, Martel, Maina; Thielmann, Waldschmidt, Kaminski. All. Kwasniok 
Atalanta (3-4-2-1) Sportiello; Godfrey, Djimsiti, Ahanor; Palestra, Sulemana, Brescianini, Bernasconi; Samardzic, Maldini; Scamacca. All. Juric L'amichevole di oggi sabato 9 agosto tra Atalanta e Colonia sarà visibile in diretta su Dazn, per gli abbonati. Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

