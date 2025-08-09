Chiara Ferragni parla di Leone e Vittoria ai follower e ammette: “Vorrei poteste vederli”

(Adnkronos) – Da quando l'amore con Fedez è finito, Chiara Ferragni non mostra più i suoi figli Leone e Vittoria online eppure sembra che a volte le manchi farlo. "Vorrei poteste vederli", ha detto oggi ai suoi follower. Se fino a marzo 2024 i due genitori pubblicavano quotidianamente contenuti social insieme ai piccoli, nel momento in cui la loro relazione è finita hanno iniziato a coprire i volti dei bambini nei video e nelle foto e poi – pian piano – a rinunciare quasi del tutto ai contenuti insieme a loro. Al momento l'imprenditrice digitale sta trascorrendo due settimane a Ibiza insieme ai due bimbi e ha raccontato ai suoi follower che si sta godendo questa vacanza 'lenta' fatta di passeggiate, bagni al mare, capelli al naturale e "cose da mamma". "Amo passare il tempo con i miei figli", ha detto. "Vorrei poteste vederli, sono così grandi. Ora hanno 7 e 4 anni e fanno tutto insieme a me. Andiamo a cena fuori insieme tutte le sere, con i miei amici e altri bambini. È bellissimo". Solo lo scorso luglio è diventato ufficiale il divorzio dei 'Ferragnez', ma la scelta di proteggere la privacy di Leone e Vittoria era arrivata già al momento della separazione tra il rapper e l'influencer. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
