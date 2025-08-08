Tennis: quote Atp Cincinnati, per Sisal il bis di Sinner in lavagna a 2,00

(Adnkronos) – Jannik Sinner, dopo il trionfo di Wimbledon, riparte dall’Ohio per la seconda parte della stagione, quella sul cemento, dove lo scorso anno fu ingiocabile: vittoria nel Masters 1000 di Cincinnati e trionfo agli US Open, prima di andare a vincere anche a Shangai e le ATP Finals. Il numero 1 del tennis mondiale sa che dovrà respingere l’attacco di Carlitos Alcaraz ma è pronto alla sfida. Sinner, per gli esperti Sisal, parte favorito, a 2,00, per un back to back che a Cincinnati non si vede dal 2015 quando Roger Federer si impose, per la settima volta (record), su Novak Djokovic confermando il titolo dell’anno precedente. Questo dimostra quanto il Masters 1000 americano sia complesso. Alle spalle del tennista azzurro, come sempre, si presenta Carlitos Alcaraz che qui, nel 2024, venne clamorosamente eliminato al secondo turno da Gael Monfils. Il tennista di Murcia, vincente a 2,75, sogna di diventare il terzo spagnolo dopo Carlos Moyá e Rafa Nadal a imporsi a Cincinnati. Carlos ha già giocato una finale nell’Ohio, due stagioni fa, quando perse da Novak Djokovic, assente in questa edizione, al termine di una partita spettacolare. Il podio dei favoriti, alle spalle dei due giganti del tennis moderno, è completato da Alexander Zverev e Taylor Fritz. Il tennista tedesco, campione nel 2021, è a caccia del secondo titolo stagionale, dopo la vittoria a Monaco di Baviera, mentre il beniamino di casa sogna di riportare il titolo in patria a distanza di 19 anni: l’ultimo successo a stelle e strisce, infatti, ha il nome di Andy Roddick che, nel 2006, sconfisse Juan Carlos Ferrero, attuale coach di Alcaraz. Il successo di uno tra Zverev e Fritz pagherebbe 16 volte la posta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)