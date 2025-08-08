(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato oggi, venerdì 8 agosto, nella famosa Moschea-Cattedrale di Cordova, nel sud della Spagna, patrimonio mondiale dell'Unesco. E' quanto hanno riferito i vigili del fuoco all'Afp. I video, pubblicati sui social media, mostrano fiamme arancioni e fumo che si alzano dalle alte mura del monumento. L'incendio sarebbe divampato in una cappella situata nelle navate di Almanzor e utilizzata come magazzino per le attrezzature. Secondo quanto riferisce la tv pubblica spagnola l'origine dell'incendio è stata individuata nella batteria di una spazzatrice e si è propagato in questa cappella, anche se al momento non sono note le cause che hanno provocato le fiamme. In serata è stato spento grazie all'intervento dei vigili del fuoco, oltre ai membri della polizia nazionale.
La Moschea-Cattedrale di Cordova nel 2024 è stata visitata da oltre 2 milioni di persone nel 2024. La Moschea-Cattedrale di Cordova è un gioiello architettonico. La sua costruzione è iniziata nell'VIII secolo sotto l'emirato di Abderraman I sul sito di una basilica cristiana e fu ampliata in diverse fasi nel corso dei quattro secoli successivi. Dopo la riconquista cristiana nel 1236, fu consacrata cattedrale e vi furono aggiunti elementi architettonici cattolici, tra cui un'ampia cappella centrale nel XVI secolo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Spagna, maxi incendio nella Moschea-Cattedrale di Cordova
