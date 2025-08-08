(Adnkronos) – In tantissimi si sono radunati oggi, venerdì 8 agosto, nella Chiesa Madre di Capaci (Palermo) per dare l'ultimo saluto a Simona Cinà, la ragazza di venti anni morta venerdì scorso in piscina durante una festa di laurea in una villa a Bagheria. Gremito l'interno della chiesa e tante le persone che sono rimaste sulle scale durante la santa messa. Tanti i giovani, tra cui spiccano i compagni di pallavolo della ragazza, che hanno scelto di indossare una maglietta bianca con la scritta Cinà e il numero 24 (quello di Simona). Evidente la commozione dell'intero paese. Per oggi, il sindaco
Pietro Puccio ha proclamato una giornata di lutto cittadino. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Laboratorio Toscana, l’intesa Pd-M5s alla prova del programma: pesa la distanza sulle infrastrutture
Palermo, chiesa gremita per il funerale di Simona Cinà: l’omaggio dei compagni di squadra
(Adnkronos) – In tantissimi si sono radunati oggi, venerdì 8 agosto, nella Chiesa Madre di Capaci (Palermo) per dare l'ultimo saluto a Simona Cinà, la ragazza di venti anni morta venerdì scorso in piscina durante una festa di laurea in una villa a Bagheria. Gremito l'interno della chiesa e tante le persone che sono rimaste sulle scale durante la santa messa. Tanti i giovani, tra cui spiccano i compagni di pallavolo della ragazza, che hanno scelto di indossare una maglietta bianca con la scritta Cinà e il numero 24 (quello di Simona). Evidente la commozione dell'intero paese. Per oggi, il sindaco
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.