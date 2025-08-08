Cincinnati, si parte: da Nardi a Bellucci, gli italiani in campo oggi e dove vederli

(Adnkronos) – Secondo giorno di match nel Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la prima giornata di partite, oggi venerdì 8 agosto saranno diversi gli azzurri impegnati in America. Occhi puntati su Luca Nardi, Lucia Bronzetti e Mattia Bellucci, impegnati rispettivamente contro l'argentino Tirante, la cinese Zhu e il bosniaco Dzumhur. Ecco il programma degli azzurri oggi a Cincinnati (con orari italiani) e dove vedere i match in tv e streaming. Ecco il programma degli azzurri impegnati a Cincinnati oggi, venerdì 8 agosto (con orari italiani). Dalle ore 16 Bronzetti-Zhu
Non prima delle 17 Nardi-Tirante
Orario ancora da definire Bellucci-Dzumhur
Il Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Le partite del torneo maschile saranno visibili anche in streaming su Tennis Tv, mentre i match del femminile saranno disponibili in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
