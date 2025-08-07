(Adnkronos) – Oggi, giovedì 7 agosto, sarà svelata la lista dei 30 giocatori in corsa per il Pallone d'Oro 2025. C'è grande attesa per conoscere i migliori calciatori della stagione, con una corsa ormai aperta a tutto dopo l'era del duopolio Messi-Ronaldo. L'anno scorso era stato Rodri il vincitore, mentre per questa edizione i nomi più quotati sono quelli di Lamine Yamal, stella del Barcellona, e soprattutto Ousmane Dembelé, vincitore di tutto con il Psg. Tutti i nomi verranno svelati entro le 15:30. Svelate intanto le candidate al premio come miglior calciatrice Under 21: sono Michelle Agyemang (attaccante dell'Arsenal), Linda Caicedo (attaccante del Real Madrid), Wieke Kaptein (centrocampista del Chelsea), Vicky Lopez (centrocampista del Barcellona) e Claudia Martinez Ovando (attaccante del Club Olimpia). Grande attesa per i primi nomi della lista dei 30 calciatori in corsa per il Pallone d'oro 2025, che verranno svelati a partire dalle 15:15. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Pallone d’Oro, oggi la lista dei 30 candidati: svelati i primi nomi
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.