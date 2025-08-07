spot_img
giovedì 7 Agosto 2025
Palermo, uomo accoltellato a morte a Prizzi

(Adnkronos) – Un uomo di 57 anni è stato accoltellato in strada a Prizzi, in provincia di Palermo. Trasportato in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo l'uomo, Francesco Dino, è morto prima di arrivare. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

