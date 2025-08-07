Lancia sassi dalla passerella di via Capitini: 15enne denunciato dalla Polizia locale di Corciano

Un ragazzino di 15 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Corciano per aver danneggiato alcune autovetture lanciando sassi da un cavalcavia. L’episodio si è verificato nel mese di maggio lungo la passerella di via A. Capitini, causando danni a tre autovetture in transito. Le indagini, condotte dagli agenti del Nucleo Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, hanno permesso di risalire al responsabile.

Appresa la notizia gli agenti hanno iniziato un’attività di indagine: grazie alle immagini della videosorveglianza comunale, a controlli mediante pattuglie appiedate e automontate nella zona di San Mariano ed appostamenti in abiti civili sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda e ad identificare il responsabile. Dalla ricostruzione è emerso che il minore aveva raccolto dei sassi presenti sul marciapiede e li aveva scagliati sulle auto in transito. I sassi hanno colpito tre veicoli, danneggiandoli, mentre i conducenti fortunatamente sono rimasti illesi.

Dopo aver identificato il responsabile, ne è stata data notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Perugia ce ha emesso un decreto di perquisizione locale e personale, eseguito dagli agenti della Polizia Locale. La perquisizione ha dato esito positivo: nell’abitazione del minorenne, sono stati rinvenuti gli abiti indossati il giorno dell’evento, subito sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nonostante la giovane età, il minore è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Perugia e dovrà rispondere del reato di danneggiamento e getto pericoloso di cose.