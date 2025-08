Usa, sparatoria in una base militare della Georgia: almeno 4 feriti

(Adnkronos) – Ci sarebbero almeno 4 feriti nella sparatoria avvenuta nella base militare di Fort Stewart, in Georgia. Lo riferiscono i media americani, secondo cui la situazione "è ancora in corso, con lo sparatore attivo". La base è stata isolata. Situata a una settantina di chilometri a sudovest di Savannah, la base ospita oltre 10mila persone, tra militari, loro famiglie e impiegati civili. Di stanza a Fort Stewart si trova la Terza divisione di fanteria e qui vengono anche addestrate le unità attive e di riserva dell'Esercito. Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha scritto su X di essere "in stretto contatto" con le autorità e si è detto "rattristato per la tragedia". Il presidente Donald Trump "è stato aggiornato" su quanto sta accadendo, scrive su X la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt che aggiunge: "Stiamo seguendo la situazione". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)