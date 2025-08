Tour guidati gratuiti alla Basilica di San Francesco di Assisi per raccogliere fondi a favore di Gaza

Il 7 e l’8 agosto ad Assisi si terranno visite guidate gratuite alla Basilica di San Francesco, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’emergenza umanitaria a Gaza. L’iniziativa, denominata “Tour Guides for Gaza”, è organizzata in collaborazione con Emergency, che riceverà i proventi raccolti.

I tour saranno disponibili in due orari, alle 10 del mattino e alle 15 del pomeriggio, con appuntamento davanti all’ufficio informazioni della Basilica, sotto i portici. È consigliato arrivare 15 minuti prima dell’inizio della visita per l’organizzazione del gruppo. La partecipazione è limitata a un massimo di 50 persone per tour.

Per motivi tecnici, è previsto un costo obbligatorio di 3 euro a persona, che verranno utilizzati per il noleggio degli auricolari necessari durante la visita.

L’evento è aperto sia a residenti che turisti e rappresenta un’occasione per scoprire uno dei luoghi simbolo dell’Umbria, contribuendo allo stesso tempo a una causa di solidarietà internazionale.

Per prenotare è possibile utilizzare il QR code presente nel materiale informativo o contattare il numero +39 333 205 7339. Maggiori informazioni sono disponibili anche sulla pagina Facebook dedicata: https://fb.me/e/5REDYDSEk. Il link per le iscrizioni è il seguente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwBF7qaxniSy0bOPLwa0Gx1p93Cw4SEhukeqv-FuWgn6cxIw/viewform