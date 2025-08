Svitolina perde, i tifosi-scommettitori la insultano. Lei denuncia e Kyrgios la difende

(Adnkronos) –

Elina Svitolina rompe il silenzio e 'denuncia' gli abusi, via social, ricevuti dagli scommettitori. La tennista ucraina, numero 13 del mondo, è stata eliminata ai quarti di finale del Wta 1000 di Montreal da Naomi Osaka, 49esima del ranking, in due set con il netto punteggio di 6-2, 6-2. La prestazione, chiaramente sottotono, di Svitolina ha scatenato l'ira di chi aveva puntato soldi su di lei e sulla sua vittoria e che poi ha deciso di sfogarsi nei messaggi di Instagram e nei commenti del suo ultimo post. Svitolina ha così ricevuto decine e decine di messaggi minatori e offensivi, che inneggiavano alla guerra tra Ucraina e Russia e auguravano del male a lei e alla sua famiglia. Comportamenti vergognosi che, questa volta, Elina ha deciso di denunciare pubblicamente. La tennista ha infatti postato sulle storie Instagram gli screenshot dei messaggi e dei commenti ricevuti, scrivendo: "A tutti gli scommettitori: sono una mamma prima di essere un'atleta. Il modo in cui vi rivolgete alle donne, alle madri, è VERGOGNOSO. Se le vostre madri vedessero i vostri messaggi, rimarrebbero disgustate". Un messaggio che ha ricevuto il sostegno, ovviamente social, anche di Nick Kyrgios, tennista australiano noto negli ultimi tempi più per la sua crociata contro Jannik Sinner riguardo il caso Clostebol che per il suo gioco: "Disgustoso", ha scritto sul proprio profilo X. Svitolina ha riaperto quindi un tema sempre più attuale, quello dei tifosi-scommettitori, che riguarda praticamente ogni torneo del tabellone, sia a livello Atp che Wta, e che ha riguardato anche gli ultimi Internazionali d'Italia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)