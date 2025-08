Rivoluzione basket, dove vedere il campionato italiano Lba 2025-26 in tv e streaming

(Adnkronos) – Rivoluzione nel basket italiano. È nata LbaTv, una piattaforma che trasmetterà in streaming tutte le partite del campionato. A deciderlo l'ultima assemblea della Lega Basket, che – come previsto dal decreto Melandri – ha deliberato all’unanimità di utilizzare i suoi diritti audiovisivi delle prossime stagioni distribuendoli direttamente e creando una piattaforma a pagamento. Ecco cosa sapere per vedere le partite del campionato italiano di basket Lba in diretta tv e streaming.

La piattaforma si chiamerà LbaTv. E permetterà di vedere tutte le partite di Serie A e gli Eventi della Lega (come Supercoppa e Final 8 di Coppa Italia), oltre a contenuti editoriali particolari. La piattaforma sarà disponibile anche su smart tv, tramite app. Tutti gli appassionati aspettano ora le prossime comunicazioni della Lega, relative a date e prezzi degli abbonamenti alla piattaforma. Per non perdere nulla della stagione 2025-26 del campionato Lba di basket.