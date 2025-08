Mfe più vicina a Prosiebensat, i vertici della società tedesca consigliano di aderire all’offerta

(Adnkronos) – Svolta nella corsa di Pier Silvio Berlusconi, e di Mfe, alla tedesca Prosiebensat. Il Consiglio di gestione e il Consiglio di sorveglianza di della società tedesca hanno pubblicato una dichiarazione riguardante l’offerta pubblica volontaria di acquisto modificata da parte di Mfe-Mediaforeurope, nella quale giudicano l'opa lanciata da Mfe 'adeguata' e raccomandano agli azionisti di aderire. "Con una modifica dell’offerta pubblicata del 28 luglio 2025 -si legge nella nota- Mfe ha aumentato il corrispettivo offerto da 4,48 euro in contanti e una componente azionaria di 0,4 azioni Mfe-A per ogni azione ProSiebenSat.1, incrementando la componente azionaria di 0,9 azioni Mfe-A per arrivare a un totale di 1,3 azioni Mfe-A, mantenendo invariata la parte in contanti di 4,48 euro. Basandosi sul prezzo di chiusura delle azioni MFE-A alla Borsa di Milano del 4 agosto 2025 (il giorno precedente l’adozione della dichiarazione motivata congiunta supplementare), il valore implicito dell’offerta modificata ammonta a circa 8,07 euro per azione ProSiebenSat.1". Questo, spiega ProSieben, rappresenta "un premio di circa il 24% rispetto al prezzo di chiusura su Xetra del 26 marzo 2025, pari a 6,53 euro (ultimo prezzo di chiusura prima dell'annuncio iniziale dell'offerta da parte di Mfe). L'offerta pubblica parziale di acquisto presentata da Ppf il 4 giugno 2025 propone 7 euro in contanti per ogni azione ProSiebenSat.1 ed è stata definita dalla stessa Ppf come "migliore e definitiva". Al 4 agosto 2025, l’offerta modificata di Mfe rappresenta un premio di circa il 15% rispetto all’offerta di Ppf. Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di sorveglianza del broadcaster tedesco accolgono favorevolmente l’aumento del corrispettivo iniziale dell’offerta da parte di Mfe, che "evidenzia l’impegno continuo e l’interesse a lungo termine di Mfe per ProSiebenSat.1". Entrambi i Consigli ritengono che l’offerta modificata di Mfe sia "adeguata" alla data della dichiarazione motivata supplementare congiunta e "raccomandano agli azionisti di ProSiebenSat.1 di accettare tale offerta". Tale valutazione è supportata dai pareri espressi da Morgan Stanley, consulente del Consiglio di gestione e da Goldman Sachs, consulente del Consiglio di sorveglianza. Entrambi i Consigli, infine, sottolineano che "ogni azionista di ProSiebenSat.1 dovrebbe prendere in autonomia una decisione indipendente in merito all’accettazione dell’offerta modificata di Mfe, anche in riferimento al numero di azioni per cui aderire, tenendo conto della situazione complessiva, delle proprie condizioni finanziarie, fiscali e personali e delle proprie aspettative sullo sviluppo futuro del valore e del prezzo di mercato delle azioni ProSiebenSat.1 e delle azioni Mfe-A". Il periodo di accettazione per l’offerta modificata di Mfe scadrà il prossimo 13 agosto, salvo proroghe previste dalla legge, e sarà seguito da un ulteriore periodo di accettazione di due settimane, in conformità con le disposizioni del diritto tedesco sulle offerte pubbliche di acquisto. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)