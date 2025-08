M5S, deputati in aula con colori Palestina: “Governo volta sguardo dall’altra parte”

(Adnkronos) – I deputati e le deputate del M5S, in occasione del Question time alla Camera, hanno indossato in aula giacche e magliette di colore verde, bianco, rosso e nero in modo da raffigurare la bandiera della Palestina. "Questa è la bandiera di chi lotta per l'umanità e voi siete colpevoli di aver voltato lo sguardo dall'altra parte mentre un popolo viene sterminato e siete colpevoli di aver stretto la mano insanguinata di Netanyahu", ha detto il capogruppo M5s Riccardo Ricciardi nel Qt al governo sul riconoscimento dello Stato di Palestina. "L'Italia deve stare dalla parte giusta. I nostri governanti dicono che non bisogna riconoscere lo Stato di Palestina, che non si deve sanzionare Israele, che non si devono stracciare le intese militari con un governo criminale. Noi continueremo a dire che bisogna schierarsi di fronte a un genocidio, a 60mila morti – di cui 18mila bambini – alla volontà di affamare e cancellare un popolo. Oggi in Parlamento il Movimento 5 Stelle ha voluto rivendicare il diritto di esistere di un popolo, della Palestina: la bandiera ce l'avrebbero tolta, l'abbiamo indossata", ha scritto sui social Giuseppe Conte. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)