Usa, Trump: “Ho lista 4 nomi per guida Fed”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver ristretto a quattro la lista dei potenziali candidati presidenti della Federal Reserve, dopo le critiche insistenti mosse a Jerome Powell per la sua cautela nel tagliare i tassi. In un'intervista alla Cnbc, Trump non ha rivelato chi siano i quattro, ma ha precisato che l'attuale segretario al Tesoro, Scott Bessent, precedentemente considerato uno dei candidati principali, si è autoescluso dalla corsa. "Adoro Scott, ma lui vuole rimanere dov'è", ha detto Trump durante un'intervista a 'Squawk Box'. "Gli ho chiesto proprio ieri sera 'è qualcosa che vuoi?' e Bessent ha risposto 'no, voglio rimanere dove sono'. In realtà ha detto 'voglio lavorare con te'. È un grande onore. Gli ho detto 'è molto bello, lo apprezzo'".