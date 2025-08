Sinner-Alcaraz, incontro a Cincinnati: “Cosa hai fatto dopo Londra?”

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz è arrivato a Cincinnati e ha incontrato Jannik Sinner. Il tennista spagnolo è sceso in campo oggi, martedì 5 agosto, per la prima volta sul cemento americano per iniziare a preparare il Masters 1000 che partirà il prossimo 5 agosto. Alcaraz è sbarcato 'in ritardo' rispetto a Sinner, che potrà incontrare ancora una volta solamente in finale e che ha già iniziato da qualche giorno a prendere confidenza con i campi. Il suo torneo inizia con una sessione di allenamento insieme a Daniil Medvedev, tennista russo numero 14 del mondo. A margine dei rispettivi allenamenti c'è stato l'incontro tra Alcaraz e Sinner. L'azzurro ha salutato il team dello spagnolo, prima di iniziare a chiacchierare con il rivale. Sorridenti e rilassati, i due si sono scambiati qualche battuta: "Cosa hai fatto dopo Londra?", ha chiesto Alcaraz, "Niente di speciale", ha risposto Sinner con un sorriso, "e tu?", "niente di speciale", ha ribattuto Carlos, scoppiando a ridere. "Ho passato due settimane a casa questa estate. Era almeno un anno che non vedevo i miei amici e facevamo tutto quello che volevano, mi era mancato", ha concluso lo spagnolo. Alcaraz, numero due del ranking Atp, torna in campo, proprio come Sinner, dopo la finale di Wimbledon, in cui si è arreso, da campione in carica, all'azzurro in quattro set. Carlos aveva deciso di saltare, 'seguendo' l'esempio di Jannik, il Masters 1000 di Toronto così da avere più tempo per preparare Cincinnati e soprattutto gli US Open 2025, ultimo Slam dell'anno che partirà il prossimo 24 agosto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)