Servizi pubblici: Corciano entra nell’Archivio nazionale dello stato civile

Il Comune di Corciano fa un passo avanti nella modernizzazione dei servizi pubblici: è ufficialmente entrato a far parte dell’Archivio nazionale dello stato civile (Ansc), un sistema digitale che permette di gestire in modo centralizzato e informatizzato tutti gli atti di nascita, matrimonio, unioni civili, cittadinanza e morte.

Nei giorni scorsi è stato redatto il primo atto interamente digitale, segnando l’abbandono dei vecchi registri cartacei. Un cambiamento importante, che non riguarda solo l’organizzazione interna del Comune, ma anche i servizi offerti ai cittadini, che diventeranno sempre più semplici, veloci e accessibili.

Cosa cambia per i cittadini? Con l’ingresso nell’Ansc, anche a Corciano sarà possibile ottenere online i certificati di stato civile, come già accade per quelli anagrafici. Basterà autenticarsi con Spid, Cie o Cns, direttamente dal proprio computer o smartphone, senza bisogno di recarsi in Comune. Questo significa meno file, meno carta e più autonomia per ogni cittadino, che potrà accedere ai propri dati in modo sicuro e immediato.

Inoltre, il nuovo sistema digitale permetterà una maggiore precisione, tracciabilità e condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni, migliorando anche l’efficienza dei servizi dietro le quinte. L’ingresso nell’Ansc fa parte del percorso di trasformazione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), e riguarda una delle procedure più importanti per la vita dei cittadini.

Corciano, insieme a Piegaro, è l’unico Comune umbro ad aver già completato la digitalizzazione dei registri di stato civile, dimostrando ancora una volta grande attenzione all’innovazione e all’efficienza nei servizi al cittadino.