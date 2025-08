L’estate nei borghi di Corciano fa tappa a Castelvieto e Chiugiana

Doppio appuntamento in settimana con il calendario di eventi estivi promossi dal Comune di Corciano per animare e valorizzare il borghi del territorio. Si inizia domani (5 agosto) alle 21 a Castelvieto dove a esibirsi sarà il trio Calliope (Gian Marco Solarolo all’oboe, Alfredo Pedretti al corno e Cristina Monti al pianoforte) con “Melodie immortali ai confini dell’Opera”, la musica tra parole e immagini. Un evento a cura dell’associazione culturale Tracciati Virtuali.

In programma: Harold Arlen “Over the Rainbow” (arr. Alfredo Pedretti), Henri Mancini “Moon River” (“Colazione da Tiffany” arr. Alfredo Pedretti), John Williams tema da “Schindler’s List” (dal film omonimo arr. Alfredo Pedretti), Leonard Cohen “Hallelujah” (arr. di Alfredo Pedretti), George Gershwin “They cant’t take that away from me”, “Embraceable you”, “Summertime I got rhythm”, “Let’s call the whole thing off” (arr. Alfredo Pedretti), Nicola Piovani “La vita è bella” (1997, dal film omonimo arr. Luigi Giachino), Nino Rota “The Godfather Suite (“Il Padrino“ arr. Luigi Giachino), Ennio Morricone “Gabriel’s Oboe” (1986,“ The mission“, arr. Luigi Giachino), “L’estasi dell’oro” (“Il buono, il brutto e il cattivo”, arr. Alfredo Pedretti), “C’era una volta il West” (1968, dal film omonimo arr. Luigi Giachino).

Ingresso libero.

Mercoledì 6 agosto alle 21.30 al Belvedere di San Pietro di Chiugiana, spazio al tour estivo dei Selton. Un evento realizzato nell’ambito del festival Suoni Controvento.

Sul palco la band italo-brasiliana che mescola con un gusto originale l’indie pop ai ritmi della loro patria, il Brasile. Gli album pubblicati in Italia e le collaborazioni (da Jannacci ai Soliti Idioti fino a Daniele Silvestri, Fabio Volo, Dardust, Malika Ayane, Willie Peyote, Emicida, Priestess e molti altri), fanno di questo gruppo uno tra i più interessanti del panorama italiano. Ingresso libero.

Prossimi appuntamenti: dal 13 al 17 agosto 61esima edizione dell’Agosto Corcianese, 13 settembre Notte Gialla al Girasole.