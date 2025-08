Candidatura Nobel Francesca Albanese: SI Corciano-Trasimeno chiede l’adesione dei Comuni umbri

“Il Circolo di Sinistra Italiana Corciano-Trasimeno accoglie con favore l’approvazione, da parte della Provincia di Perugia, di un ordine del giorno a favore della candidatura di Francesca Albanese al Premio Nobel per la Pace e per la sua protezione diplomatica. Ai fini di rafforzare ulteriormente tale iniziativa, pensiamo che tutti gli enti comunali della Provincia di Perugia – e quindi anche quelli dell’area del Trasimeno e di Corciano – dovrebbero fare proprio tale ordine del giorno, portando così la questione anche ai livelli più vicini ai cittadini.

Riteniamo, infatti, che tale materia sia una questione non solo di interesse generale e di politica estera e nazionale, ma che abbia una rilevanza che tocca e interessa la coscienza di ciascun individuo.”

Irene Ponti

Segretaria del Circolo di Sinistra Italiana Corciano-Trasimeno