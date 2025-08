Annalisa compie 40 anni: dal ‘no’ di X Factor alla vetta delle classifiche

(Adnkronos) –

Annalisa compie oggi 40 anni. Un traguardo che somiglia più a un trampolino che a un bilancio. Voce potente, 'hitmaker' e una carriera costruita con costanza e intelligenza: l'artista 'made in Savona' è oggi tra le stelle più luminose del pop italiano. Candeline che la cantante spegne a pochi giorni dall'annuncio del suo prossimo progetto discografico, 'Ma io sono fuoco' (in arrivo in autunno), e a poche ore dalla notizia del duetto con Marco Mengoni, dal titolo 'Piazza San Marco', fuori il 5 settembre.



All'anagrafe Annalisa Scarrone, classe 1985, nata a Savona, all'età di 8 anni inizia a studiare chitarra classica e a 14 anni prende lezioni di canto con Danila Satragno. Prima di arrivare nella scuola di 'Amici di Maria De Filippi', è autrice, compositrice e frontman del gruppo rock alternativo Malvasia che, con il suo ingresso, cambia nome in Le Noire. Si scioglie nel 2008. E nel 2011 entra nel talent show di Mediaset e arriva in finale, classificandosi seconda nella categoria di canto. Si porta a casa il premio della critica, ignara che da lì a poco avrebbe scalato le classifiche e rivoluzionato la sua vita. Prima di 'Amici', Nali sostiene i provini di 'X Factor', ma senza successo.

Poi la svolta con il brano 'Bellissima', uscito nel 2022, che racconta dell'amarezza di una relazione che non è decollata. E con questo sono arrivati dischi d'oro e di platino, milioni di stream e un biglietto di sola andata tra le protagoniste delle classifiche. Grazie anche ai brani come 'Mon Amour' (2023), 'Disco Paradise' con Fedez e Articolo 31 (2023), 'Euforia' (2023, 'Sinceramente' (2024), 'Storie brevi' con Tananai (2024) e l'ultimo singolo 'Maschio' (2025), Nali diventa anche regina dei tormentoni estivi. Artista in continua evoluzione, Annalisa si è sempre rinnovata passando da ballad intimiste (come 'Il mondo prima di te' del 2018) a brani pop dal respiro internazionale, con una forte attenzione alla produzione e all’estetica. Nella carriera della cantautrice ci sono anche sei partecipazioni al Festival di Sanremo. La prima nel 2013 nella categoria 'Big' con il brano 'Scintille', con cui si classifica nona. Nella serata dei duetti e delle cover, interpreta 'Per Elisa' di Alice con Emma Marrone. Poi nel 2015 torna con il brano 'Una finestra tra le stelle' grazie a cui conquista il quinto posto. Una canzone andata perfino nello Spazio con l'astronauta Samantha Cristoforetti, che la sceglie come sveglia della Stazione Spaziale Internazionale. Nel 2016 arriva undicesima con 'Il diluvio universale', nel 2018 si classifica terza con 'Il mondo prima di te', nel 2021 con 'Dieci' conquista il settimo posto e nel 2024 con 'Sinceramente' è di nuovo terza. Nel 2025 sale sul palco dell'Ariston con Giorgia, insieme cantano 'Skyfall' di Adele nella serata delle cover e dei duetti.

Forse non tutti sanno che Annalisa è laureata in Fisica. Nel 2009 consegue la laurea triennale all'Università degli Studi di Torino. E nel 2004 l'Unione Astronomica Internazionale le intitola un asteroide, '20014 Annalisa', scoperto nel 1991. Spazio anche all'amore. Nel 2023 si sposa ad Assisi con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere, conosciuto nel 2021 ad un evento dell'azienda. Nel 2015 è stata legata sentimentalmente all'autore Davide Simonetta, che scrive anche per Marco Mengoni, Tananai, Geolier, e molti altri. Dopo due anni, si lasciano ma restano in buoni rapporti. Infatti, lo scorso anno, Annalisa si esibisce al matrimonio dell'ex con l'influencer (e amica di Chiara Ferragni) Veronica Ferraro. C’erano una volta una ragazza di Savona, una laurea in fisica e un sogno musicale. Oggi, quella ragazza ha quarant’anni, ma nessuna intenzione di scrivere la parola 'fine'. Solo un altro ritornello.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)