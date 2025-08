Milan, Jashari si allontana? La mossa a sorpresa del Bruges complica la trattativa

(Adnkronos) – Il Milan resta vigile sul mercato in entrata e punta in primis a risolvere la questione Ardon Jashari, per regalare a Massimiliano Allegri l'ultimo tassello per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. I rossoneri monitorano la situazione del talento del Bruges da settimane, ma a che punto è la trattativa tra le due squadre? Il Diavolo, ad oggi lunedì 4 agosto, è fermo all'ultima offerta da 33,5 milioni di euro più bonus. Una proposta rifiutata dal club belga, orientato a non scendere sotto i 40 milioni per il classe 2002. Tra le parti, è dunque braccio di ferro. Il Milan è convinto di aver formulato una proposta in linea con il valore del centrocampista, mentre il Bruges non si schioda dalla valutazione fatta a inizio estate, nonostante la volontà espressa dal giocatore di cambiare aria per accettare il trasferimento in rossonero. L'ultima notizia, di poche ore fa, complica ancor di più la trattativa per il Milan. Il club belga ha inserito Jashari nella lista dei convocati per la doppia sfida contro il Salisburgo, valida per i playoff di Champions. Il Bruges, insomma, non ha alcuna intenzione di abbassare le pretese, anche in virtù di una posizione di forza data dal contratto rinnovato pochi mesi fa, in scadenza ora nel giugno 2029. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)