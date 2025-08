Corea del Sud rimuove altoparlanti al confine con Nord: “Alleviare le tensioni”

(Adnkronos) – La Corea del Sud ha iniziato a rimuovere gli altoparlanti al confine utilizzati per diffondere a tutto volume K-pop e notiziari nella Corea del Nord, mentre l'amministrazione del nuovo presidente sudcoreano Lee Jae-myung cerca di allentare le tensioni con Pyongyang. "A partire da oggi, l'esercito ha iniziato a rimuovere gli altoparlanti", ha detto ai giornalisti Lee Kyung-ho, portavoce del ministero della Difesa della Corea del Sud. "Si tratta di una misura pratica volta ad alleviare le tensioni con il Nord, a patto che tali azioni non compromettano lo stato di prontezza dell'esercito", ha proseguito. Tutti gli altoparlanti installati lungo il confine saranno smantellati entro la fine della settimana, ha aggiunto, senza però rivelare il numero esatto di quelli che saranno rimossi. Il presidente Lee, eletto dopo che il suo predecessore era stato messo sotto accusa per aver dichiarato la legge marziale, aveva ordinato all'esercito di interrompere le trasmissioni nel tentativo di "ripristinare la fiducia". Il precedente governo aveva avviato le trasmissioni l'anno scorso in risposta a una raffica di palloncini pieni di rifiuti lanciati verso la Corea del Sud da Pyongyang. L'impegno di Lee è quello di migliorare i rapporti con la Corea del Nord e ridurre le tensioni nella penisola. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)