Violento temporale a Piombino, 70enne colpito da fulmine in spiaggia

(Adnkronos) – Questa mattina sulla spiaggia di Pontedoro a Piombino, in provincia di Livorno, nel corso di un violento temporale un uomo di 70 anni è stato colpito da un fulmine. L'allarme è scattato intorno alle 11. Il 70enne, in arresto cardiaco, ha ricominciato a respirare dopo una trentina di minuti in cui è stato soccorso e rianimato. Ripreso il battito, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Siena. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)